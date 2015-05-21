Эмбриональные нейроны могут вернуть молодость мозгу

В течение критических периодов развития детского мозга новые связи в нем формируются легко и быстро. Во взрослом возрасте эти соединения трудно изменить. Ученые из Калифорнийского университета попытались вернуть мозгу гибкость, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

Специалисты провели исследование на мышах. Они пересадили в мозг взрослых грызунов эмбриональные нейроны, выделявшие гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК). Это тормозной нейромедиатор, связанный со зрением, моторикой и многими другими функциями. Пересаженные нейроны создали новый критический период, и мозг взрослых мышей вновь стал пластичным.

Для формирования правильных связей в зрительной системе в начале жизни необходимо получать нормальный зрительный опыт. Нарушение данного процесса приводит к амблиопии - снижению зрения. Когда начинался критический период развития зрительной системы грызунов-доноров, зрение мышей из экспериментальной группы, страдавших от амблиопии, восстанавливалось. Это происходило через несколько недель после трансплантации клеток.