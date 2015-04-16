Германия предоставляет Украине медицинское оборудование для лечения рака

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель проекта в компании “Прецизис Евромеханикс ГмбХ” Константин Вельможко.

Он отметил, что немецкий гуманитарный проект, который спонсируется правительством Германии, призван улучшить оказание онкологической помощи в Украине.

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Вельможко пояснил, что в отличие от современных аппаратов, которые используются в странах Западной Европы, где с очень высокой точностью формируется луч для облучения только самой опухоли, кобальтовый аппарат «Тератрон Элит-80», который используется в Украине, захватывает и часть окружающих ее здоровых тканей.

«Рентгеновские лучи вредны. Если поражаются здоровые ткани, это, как следствие, для пациента сложнее потом период реабилитации и возможные худшие последствия», - сказал он.

Так, аппарат, который предоставляют Украине, устанавливается дополнительно на уже существующий кобальтовый аппарат, и «за счет лепестков он тоже позволяет очень точно формировать форму луча, который будет облучать только опухоль». За счет этого здоровые ткани будут защищены, а реабилитация пациента облегчится, шансы на полное выздоровление повысятся.

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Предполагается предоставить Украине два экземпляра коллиматоров, один из которых будет установлен в Киевском областном онкологическом диспансере (КООД).

Начальник отдела сотрудничества с целью развития Посольства Германии в Украине Даниэла Бергельт отметила, что сегодня будет подписан договор о сотрудничестве между немецкой компанией и КООД.

По ее словам, это сотрудничество, кроме улучшения медицинского обслуживания, «также откроет возможности для обучающих семинаров, которые улучшат знания и умения, предоставят знания о современных методах радиотерапии для специалистов из других онкологических центров».

Бергельт также отметила, что «Федеральное министерство Германии по вопросам гуманитарного сотрудничества выделяет грант на проведение технической модернизации и обучения в размере 170 тысяч евро».

В свою очередь, директор компании “Прецизис Евромеханикс ГмбХ” Штефан Ульцхофер заверил, что благодаря аппарату, который был разработан их компанией, «возможно при минимальных инвестициях значительно улучшить методики радиотерапии, методики лечения, фактически приблизив их к самым современным аппаратам».

«Мы собираемся в рамках этого проекта предоставить не только технологическое улучшение, а также провести ряд обучающих семинаров, передать знания о современных методиках радиотерапии, в том числе облучении злокачественных новообразований, в течение этого проекта, в течение двух лет. А также надеемся на дальнейшее сотрудничество в значительно большем временном периоде», - сказал он.

Ульцхофер отметил, что в данном контексте Украина будет «пионером» в области улучшения данных методик лечения рака и может стать примером для других стран, в которых данная сфера требует изменений.

В то же время директор департамента здравоохранения КОГА Олег Ременник отметил, что такое сотрудничество «поможет значительно улучшить оказание высококачественной медицинской помощи населению нашей области». «Мы на сегодня имеем около 46 тысяч больных онкологическими заболеваниями в области», - сказал он.

Ременник выразил убеждение, что оборудование, которое Германия передает КООД, даст возможность значительно улучшить уровень и качество лучевой терапии.

Как отметила заведующая радиологическим отделением КООД Людмила Романенко, в год лучевую терапию проводят около 4 тысячам пациентов. А именно при помощи аппарата, приставку для которого предоставляет Германия, ежедневно проходят лечение от 100 до 120 человек.