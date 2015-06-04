Пассивное курение делает женщин бесплодными

Таков вывод Ракового центра Вильмонт. Как показало исследование, пассивное курение повышало риск проблем с фертильностью на 68% и выкидыша, передает meddaily.ru со ссылкой на Meri News. В работе учитывались данные 4800 женщин, которые сами не курили. 4 из каждых 5 женщин подвергались воздействию табачного дыма в течение жизни.

50% из них выросли в доме, где-то кто-то курил, и почти две трети страдали от пассивного курения на момент проведения исследования. Так, если женщина подвергалась воздействию минимум 6 часов в день в детстве или во взрослом возрасте, то у нее чаще возникали трудности с зачатием и вынашиванием ребенка. Видимо, у активных курильщиц проблема стоит еще более остро.

Кстати, согласно другому исследованию, пассивное курение опасно синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), по крайне мере, для детей. По мнению ученых, наиболее высок риск отклонения в группе детей, проводящих в накуренном помещении более 1-2 часов в день.