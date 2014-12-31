Бесплодие среди молодых мужчин может быть вызвано их любовью к спиртному

Всего пять единиц алкоголя способны уменьшить шансы мужчины на рождение ребенка из-за снижения качества спермы, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India. Врачи выяснили это, проверив состояние 1200 мужчин в возрасте 18-28 лет в 2008-2012 годах.

В рамках обследования мужчины рассказывали о том, сколько пили. Также от них требовалось сдать на анализ образец спермы и крови. Оказалось, мужчины, регулярно выпивавшие алкоголь в больших объемах, имели проблемы с качеством спермы. Это происходило, если потребление превышало 7,5 единицы алкоголя в неделю. Обычная пинта пива содержит примерно 2,3 единицы.

Крепкие напитки еще опаснее, отмечают эксперты. Чем больше мужчины пили, тем меньше их организм производил сперматозоидов. Также повышался риск образования аномальных сперматозоидов по форме и размеру. В особенности явным пагубные изменения были заметны у мужчин, потреблявших 37,5 единицы в неделю. Исследователи настоятельно не рекомендуют потреблять больше 21-28 единиц.