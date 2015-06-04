Избыток цинка приводит к образованию камней в почках

Цинк - один из жизненно важных микроэлементов. Им богаты устрицы, красное мясо, мясо птицы и морепродукты. Исследователи из Университета Калифорнии выяснили: высокие уровни цинка связаны с камнями в почках. Вероятно, именно из-за избытка цинка начинают формироваться камни. Предыдущие исследования показали, что цинк играет важную роль в процессах, приводящих к мочекаменной болезни, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Риск образования камней в почках повышен у тех, кто пьет слишком много воды, слишком редко или, наоборот, часто занимается спортом, страдает ожирением, прибегал к операции для снижения веса или ест слишком много соленого и сладкого. К другим факторам риска относятся инфекции и семейная история.

Специалисты исследовали людей и плодовых мушек. Они изучали взаимодействие оксалатов, цинка, кальция и других минералов, образующих камни в почках. Ученые заметили, что употребление цинка влияло на уровень оксалатов в моче. Оксалатные камни формируются в почках чаще всего. Если уровень цинка снижался, количество оксалатов в моче тоже сильно менялось.