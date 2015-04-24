Спорт не спасет от ожирения, надо менять рацион - врачи

В комментарии, опубликованном в British Journal of Sports Medicine, ведущие международные эксперты пишут, что настало время распрощаться с распространенным мифом об эффективности спорта, пишет BBCUkrainian.com.

"Человеку, страдающему от ожирения, не нужно увеличивать физическую нагрузку, чтобы снизить вес, нужно лишь меньше есть. Меня больше всего беспокоит, что обществу навязывается идея о том, что вы можете есть, что угодно, если вы занимаетесь спортом", - говорит кардиолог Асим Мальхотра.

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Физические упражнения полезны в других аспектах - они снижают риск диабета, сердечных заболеваний и приобретенного слабоумия, однако тем, кто страдает от ожирения, они не помогут. Гораздо важнее оценить свои пищевые привычки и отказаться от чрезмерного потребления сахара и углеводов.

В исследовании, ранее опубликованном в журнале Lancet, говорится, что нездоровое питание в целом приводит к большему количеству заболеваний, чем недостаток физической активности, алкоголь и курение вместе взятые.

В области здравоохранения до сих пор активно продвигался подход, по которому людям предлагают следить за количеством потребляемых калорий. На самом деле источник калорий имеет большее значение, чем их общий объем: 150 лишних калорий, полученных организмом из сахара, в 11 раз повышают риск развития сахарного диабета.

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Как отмечают медики, нарушение обмена веществ, которое наблюдается при ожирении, встречается даже у 40% людей с нормальным весом.

Эксперты обвиняют пищевую индустрию в создании мифа о том, что упражнения могут снизить уровень "вредности" нездорового питания. По мнению экспертов, отрасль использовала методы, которые применялись в табачной индустрии, и этому надо положить конец. Специалисты предлагают отказаться от использования изображений известных людей в рекламе сладких напитков, а также прекратить связывать в одном рекламном сообщении вредную пищу и спорт.

"Это противоречит науке, это неправильно. Если у вас плохая диета, то бегом ее не исправить", - говорит господин Мальхотра.