Женщины меньше едят, когда находятся на пике фертильности

Это позволяет им сбросить вес, дабы привлечь мужчин, выяснили специалисты. Как показало исследование, женщины, желавшие сохранить фигуру, урезали калорийность своего рациона и заявляли о желании похудеть во время овуляции, сообщает meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph.

Не секрет, что во время овуляции пищевое поведение меняется. Считалось, дело в колебаниях гормонов и изменениях в работе нервной системе. Теперь же было доказано: на то есть психологические причины. Это культурные нормы, говорящие женщине, что необходимо усиливать привлекательность за счет контроля веса. Но, на самом деле, гормоны также влияли на эти желания. Хотя, конечно, социально установленная привлекательность худых женщин играет не последнюю роль.

Все это подтвердили исследования трех разных групп женщин. Сначала эксперты наблюдали за 22 студентками, не пившими гормональные контрацептивы. И у них ближе к овуляции появлялось желание похудеть. Вторая группа состояла из 92 студенток, часть из которых пила контрацептивы. В итоге у женщин, не пивших контрацептивы, появлялось желание похудеть в определенный момент цикла. Третья группа состояла из 89 замужних женщин. У них правило тоже работало.

Кстати, ранее было доказано, что во время овуляции женщины чаще надевают сексуальную одежду, особенно красного цвета. А танцовщицы получают больше чаевых, когда у них овуляция. При этом мужчинам больше нравится запах одежды женщины, находящейся в овуляции.