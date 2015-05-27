Материнство меняет реакцию на гормоны

Гормональная терапия применяется для женщин, вступивших в период менопаузы, пишет Здоровье.

Этот вид лечения имеет множество положительных эффектов, в том числе – поддержание и даже улучшение умственных способностей. Однако здесь нужно хорошо понимать, какая именно терапия проводится, и для кого.

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Исследования крыс и людей показывают, что два обычно используемых гормона, эстрадиол и эстрон, действуют на организм женщин (и самок) неодинаково. Концентрация эстрадиола выше у молодых, а эстрон начинает преобладать во время наступления менопаузы. Поэтому терапия эстрадиолом более эффективна, если говорить о «возвращении молодости».

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Кроме того, эстрон воздействует на мозг рожавших и нерожавших неодинаково, по крайней мере если говорить о крысах. Самки, которые в прошлом имели потомство, в зрелом возрасте хуже обучались, если им делали инъекции эстрона. Крысы, которые ни разу не рожали, наоборот, начинали соображать лучше. Это может означать, что у женщин, чья ЗГТ основана на этом гормоне, повышается риск развития деменции.