«Аромат» тела счастливого человека улучшит настроение у других

Эмоции, как известно, заразны: хмурое лицо коллеги может вызывать ухудшение настроения у окружающих и наоборот: веселый жизнерадостный человек вызывает подъем эмоций. Ученые считают, что люди могут обмениваться эмоциями с помощью запаха тела, пишет Здоровье Украины.

Европейские ученые с помощью эксперимента доказали, что аромат человеческого тела может содержать компоненты, которые воздействуют на мозг на подсознательном уровне и вызывают те же эмоции, которые испытывает «источник» запаха.

Для участия в остроумном эксперименте исследователи из университета Коча в Стамбуле (Koc University in Istanbul, Turkey) и Института прикладной психологии в столице Португалии Лиссабоне (Instituto Superior de Psicologia Aplicada in Lisbon, Portugal) пригласили 2 группы добровольцев.

Одна из них состояла из 12 юношей, а в состав другой входили 36 девушек того же возраста. Все молодые люди были некурящими, непьющими и в течение нескольких дней до эксперимента они воздерживались от острой и пахучей еды.

Половине юношей демонстрировались эпизоды фильмов, которые должны были вызвать у них отрицательные эмоции (страх, возмущение, гнев), а другая половина смотрела ролики которые вызывали положительные эмоции (радость, нежность, счастье) и тому подобное.

После окончания первого этапа эксперимента молодые люди оставляли свои рубашки с номерами в лаборатории и покидали ее. Им на смену приходи девушки, которым было предложено просто понюхать рубашки в течение нескольких минут. В это время проводилась видеосъемка их лиц.

Ученые анализировали крупные планы лиц девушек для того чтобы определить, какие мимические мышцы непроизвольно активизировались во время тестирования запаха мужских рубашек.

Исследователи утверждают, что когда женщины нюхали рубашки юношей, смотревших ролики, которые вызывали положительные эмоции, то в движение приходили те мышцы лиц участниц, которое были связаны с выражением радости и счастья на лице.

«Ольфакторная коммуникация (обмен запахами) является очень древним методом общения живых существ с себе подобными. У людей она выполняла очень важную роль до того как у них появилась речь и развилась вторая сигнальная система», – объясняет руководитель этого исследования профессор Ган Семин (Gun Semin).