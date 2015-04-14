Парацетамол притупляет эмоции

Новое исследование, проведенное в Университете Огайо, показало, что парацетамол избавляет не только от боли, но и от радости. Ранее о существовании такого побочного эффекта известно не было, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Парацетамол также известен как ацетаминофен и Тайленол.

Участники исследования оценивали фотографии, которые вызывали сильные эмоции. Специалисты заметили, что добровольцам, принявшим парацетамол, изображения казались менее позитивными и негативными, чем тем, кому дали плацебо.

Так, судя по всему, распространенное обезболивающее способно управлять эмоциональным состоянием. Выводы исследователей полезны для психологов. Они долгое время пытаются понять, отвечают ли за положительные и отрицательные эмоции одни и те же биохимические факторы.