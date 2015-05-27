Риск внезапной детской смерти связан с высотой проживания

Дети, живущие в регионах, располагающихся на большой высоте (более 2438 метров выше уровня моря), чаще остальных страдают от синдрома внезапной детской смерти, установили ученые в лице доктора Дэвида Каца из Университета Колорадо. Теория такова: сниженная концентрация кислорода виновата в смертях среди детей младше года. Обычно подобные смерти случаются во сне, пишет meddaily.ru со ссылкой на Live Science.

Есть основания полагать, что аномалии мозга у некоторых детей не дают им просыпаться, если снижается уровень кислорода. На больших высотах с каждым вдохом в тело попадает меньше молекул кислорода, чем на малых высотах, и развивается гипоксия. Что касается синдрома, то ранее было доказано: риск его развития повышен у детей, спящих на животе. Правда, если ребенок сам способен переворачиваться на живот, укладывать его снова на спину нет необходимости.

Выводы о роле высоты были сделаны на основе анализа младенцев, рожденных в США. Их разбили по группам - живущие ниже 1828 метров, живущие на 1828-2438 метрах над уровнем моря, и живущие выше 2438 метров. В первых двух группах особых проблем не было, чего не скажешь о последней. Кстати, возможно, сниженная концентрация кислорода влияет на ребенка еще на стадии внутриутробного развития, на его нервную и респираторную системы. В целом же эксперты не рекомендуют отправляться с маленькими детьми в горы. По крайней мере, в первые два месяца жизни.