Американские эксперты составили рекомендации по сну для каждого возраста

Экспертная группа состояла из 18 специалистов по сну, анатомии, физиологии, педиатрии, неврологии, геронтологии и гинекологии, пишет med2.ru.

Читайте такжеБессонница провоцирует обострение хронических болей

За два года исследований, ученые представили такие данные:

■Новорожденные (0-3 месяцев): Диапазон сна сократился до 14 до 17 часов дня — раньше это было от 12 до 18.

■Младенцы (4-11 месяцев): Диапазон сна увеличился на два часа, 12-15 часов — раньше это было от 14 до 15

■Малыши (1-2 лет): Диапазон сна расширился на час до 11 до 14 часов — раньше это было от 12 до 14.

■Дошкольники (3-5): Диапазон сна увеличен на один час с 10 до 13 часов, ранее от 11 до 13.

■Дети школьного возраста (6-13): Диапазон сна расширился на один час 9-11 часов — раньше это было от 10 до 11

■Подростки (14-17): сна диапазон расширился на один час с 8 до 10 ч — ранее было 8,5 до 9,5

■Молодых взрослых (18-25): Продолжительность от 7 до 9 часов — новая возрастная категория

■Взрослые (26-64): Диапазон сна не меняется и остается от 7 до 9 часов.

■Пожилые люди (старше 65 лет): Диапазон 7-8 часов — новая возрастная категория.

Читайте такжеРейтинг стран, в которых люди спят крепче всего

Председатель правления NSF Charles Czeisler сказал: «Впервые разработаны рекомендации по продолжительности сна с учетом возраста, основанные на тщательном, систематическом обзоре мировой литературе. NSF предоставляет эти научно обоснованные рекомендации по количеству сна и мы надеемся, что это поможет улучшению здоровья сна миллионам людей».