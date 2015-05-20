Грудное вскармливание сдерживает «взросление» кишечной микрофлоры детей

Для оценки функциональности микрофлоры кишечника ученые анализировали стул детей сразу после рождения, затем через четыре и двенадцать месяцев. Использовалось метагеномное секвенирование «методом дробовика» (metagenomic shotgun sequencing), благодаря которому удалось выявить более 4000 новых микробных геномов, пишет medportal.ru.

Читайте такжеКормление грудью закладывает основы правильного питания ребенка

Оказалось, что в микробиоме детей, рожденных естественным путем, были гены микроорганизмов, чьи продукты расщепляют сахар в грудном молоке. После года же появляется способность к разрушению крахмала, пектинов и других сложных углеводов. Однако эта способность не проявляется в полной мере до тех пор, пока продолжается грудное вскармливание. Таким образом, после введения прикорма кормление грудью cдерживает созревание микрофлоры детей.

Кроме того, в подтверждение ранее полученных данных, было показано, что у 15 детей, рожденных с помощью кесарева сечения, кишечник был заселен бактериями, отличающимися от микрофлоры детей, появившихся на свет естественным путем. У первых это микроорганизмы с поверхности кожи и из ротовой полости, у вторых – аналогичные тем, что обнаруживаются в стуле их матерей.

Читайте такжеГрудное вскармливание во время чрезвычайных ситуаций полезно и младенца, и для мамы

Руководитель исследования указывает, что нельзя сказать, лучше ли для ребенка один микробный профиль, чем другой.

Наблюдение детей будет продолжено. Ученые хотят выявить изменения состава микроорганизмов параллельно с взрослением испытуемых и сравнить микрофлору здоровых и заболевших детей.