Всемирная ассамблея здравоохранения дала "зеленый свет" реформам ВОЗ

Как передает ТАСС, на 68-й ежегодной сессии ассамблеи страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высказались за создание с этой целью специального фонда размером 100 млн долл и глобального кадрового резерва медицинских работников.

Принятые решения дают возможность ВОЗ осуществить структурные реформы, которые позволят оперативно, гибко и эффективно реагировать на вспышки опасных болезней в различных регионах мира. С этой целью в организации будет принята специальная программа. В частности, предполагается, что средства из специального фонда позволят в течение трех месяцев финансировать срочные мероприятия по борьбе с эпидемиями.

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Делегаты ассамблеи позитивно оценили координирующую роль ВОЗ в разработке вакцин и методов диагностики в условиях вспышки Эболы. Они высказались за продолжение усилий, направленных на повышение готовности ВОЗ и национальных систем здравоохранения к новым возможным чрезвычайным ситуациям.

Основанием для нынешней реформы послужили трудности, с которыми столкнулось мировое сообщество в борьбе с Эболой. Перед сессией ВОЗ подверглась острой критике со стороны независимых экспертов. В опубликованном 11 мая в Женеве докладе они пришли к выводу, что организация слишком медленно реагировала весной и летом прошлого года на вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, которая унесла к настоящему времени уже более 11 тыс. жизней. Эксперты пришли к выводу, что ВОЗ не обладает достаточными возможностями для проведения чрезвычайных операций. Они предложили странам-членам "немедленно реализовать" принятое Исполкомом ВОЗ в январе решение о создании глобальной группы быстрого реагирования на эпидемии и специального фонда.

Выступая 18 мая на Всемирной ассамблее здравоохранения, генеральный директор ВОЗ Маргарет Чэнь признала, что "мир оказался плохо подготовлен" к эпидемии Эбола.

"Вспышка Эболы потрясла ВОЗ до ее сердцевины", - отметила она.

Вместе с тем эта ситуация "подтолкнула процесс реформ" в организации. Генеральный директор изложила план реформирования ВОЗ, подчеркнув, что перемены "должны быть осуществлены до конца года".