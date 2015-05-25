Всемирная ассамблея здравоохранения дала "зеленый свет" реформам ВОЗ
Всемирная ассамблея здравоохранения дала сегодня "зеленый свет" реформированию механизма глобального реагирования на чрезвычайные ситуации, подобные эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола.
Как передает ТАСС, на 68-й ежегодной сессии ассамблеи страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высказались за создание с этой целью специального фонда размером 100 млн долл и глобального кадрового резерва медицинских работников.
Принятые решения дают возможность ВОЗ осуществить структурные реформы, которые позволят оперативно, гибко и эффективно реагировать на вспышки опасных болезней в различных регионах мира. С этой целью в организации будет принята специальная программа. В частности, предполагается, что средства из специального фонда позволят в течение трех месяцев финансировать срочные мероприятия по борьбе с эпидемиями.
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Делегаты ассамблеи позитивно оценили координирующую роль ВОЗ в разработке вакцин и методов диагностики в условиях вспышки Эболы. Они высказались за продолжение усилий, направленных на повышение готовности ВОЗ и национальных систем здравоохранения к новым возможным чрезвычайным ситуациям.
Основанием для нынешней реформы послужили трудности, с которыми столкнулось мировое сообщество в борьбе с Эболой. Перед сессией ВОЗ подверглась острой критике со стороны независимых экспертов. В опубликованном 11 мая в Женеве докладе они пришли к выводу, что организация слишком медленно реагировала весной и летом прошлого года на вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, которая унесла к настоящему времени уже более 11 тыс. жизней. Эксперты пришли к выводу, что ВОЗ не обладает достаточными возможностями для проведения чрезвычайных операций. Они предложили странам-членам "немедленно реализовать" принятое Исполкомом ВОЗ в январе решение о создании глобальной группы быстрого реагирования на эпидемии и специального фонда.
Выступая 18 мая на Всемирной ассамблее здравоохранения, генеральный директор ВОЗ Маргарет Чэнь признала, что "мир оказался плохо подготовлен" к эпидемии Эбола.
"Вспышка Эболы потрясла ВОЗ до ее сердцевины", - отметила она.
Вместе с тем эта ситуация "подтолкнула процесс реформ" в организации. Генеральный директор изложила план реформирования ВОЗ, подчеркнув, что перемены "должны быть осуществлены до конца года".