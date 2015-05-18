В Женеве начала работу 68-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

68-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пройдет в Женеве с 18 по 26 мая 2015 года, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ, принимающим решения. В ее работе принимают участие делегации из всех государств-членов ВОЗ. Основными функциями Ассамблеи являются определение политики Организации, наблюдение за финансовой деятельностью и пересмотр и утверждение проекта программного бюджета. Ее ежегодные сессии проводятся в Женеве, Швейцария.

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ. В ее работе принимают участие делегации из 194 государств-членов Организации.