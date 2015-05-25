Медитация может быть вредна для психики

Медитация и попытки прочувствовать себя и текущий момент, как считается, помогают справиться со стрессом и вернуть вкус жизни. Однако, было доказано, это может вызвать развитие мании, депрессии, галлюцинаций, психоза, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Оказывается, 60% людей, использовавших восточные практики расслабления и концентрации, сталкивались минимум с одним неприятным побочным эффектом, включая панические атаки, депрессию и спутанность сознания. А у каждого четырнадцатого проявились действительно серьезные побочные эффекты. Стоит отметить, о негативных эффектах медитации специалисты заговорили впервые.

В рамках последнего исследования эксперты оценивали влияние йоги и медитации на заключенных. Заключенные посещали еженедельно занятие продолжительностью 90 минут. Также они выполняли тесты на высшие когнитивные функции. В результате настроение заключенных улучшилось, уровень стресса и психологического дистресса снизился, но вот уровень агрессивности не изменился. Между тем, другие исследования доказывали, что медитация может сравниться по эффективности с антидепрессантами.