Медитация помогает сохранить мозг молодым

Медитация помогает сохранить объем серого вещества мозга, в котором содержатся нейроны. К такому выводу пришли исследователи из медицинской школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, изучавшие связь между возрастом и серым веществом в двух группах людей, пишет v-shoke.com.

Ученые сравнили мозг 50 человек, которые медитировали в течение многих лет, и 50 человек, которые никогда этим не занимались. Потеря серого вещества с возрастом наблюдалась в обеих группах, но в меньшей степени у любителей медитировать.

Если большинство предыдущих исследований акцентировало внимание на выявлении причин нейродегенерации, то авторы нового исследования стремились найти способ улучшить умственное здоровье.

Каждая группа состояла из 28 мужчин и 22 женщин в возрасте от 24 до 77 лет. Те, кто занимался медитацией, делали это регулярно на протяжении 4-46 лет (средний стаж: 20 лет). Магнитно-резонансная томография показала, что у тех, кто медитировал, объем серого вещества оказался больше. Эксперты были удивлены разницей.

Регулярные занятия медитацией также уменьшают симптомы посттравматических стрессовых нарушений. Было даже замечено, что медитация может включать и выключать функции некоторых генов, связанных со стрессом и иммунной системой. Современные технологии позволяют в мельчайших деталях рассмотреть физиологические изменения в мозге в результате воздействия психических упражнений.