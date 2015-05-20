Список продуктов, спасающих от стресса

Многие люди заедают стресс. И это вполне оправдано, считают специалисты. Но есть нужно определенные продукты. К примеру, черника, богатая витамином С и антиоксидантами, творит настоящие чудеса. Именно этих веществ не хватает телу в состоянии стресса, передает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Еще один антистрессовый продукт - молоко. Его хорошо использовать в качестве дополнительного источника энергии. Также, как показали исследования, молоко успокаивает нервы. Употреблять его в пищу можно любым доступным способом.

Миндаль - ценный источник витамина В2 и Е. Секрет в том, что эти два витамина позволяют укрепить иммунную систему, способную проявлять чрезмерную активность при стрессе. Поэтому миндальные орехи способствуют расслаблению.

В свою очередь, апельсины вообще, советуют специалисты, следует потреблять регулярно всем. Можно есть не только целые апельсины, но и апельсиновый сок (достаточно одного стакана). Это настоящая кладезь витамина С, моментально снижающего уровень стресса.