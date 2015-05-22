"Гормон любви" действует так же, как алкоголь

Окситоцин отвечает за установление тесных связей между людьми. Он вырабатывается при поцелуях, объятиях и во время занятий сексом. Этот гормон выделяется и во время родов, помогая создать связь между матерью и ребенком. Ученые из Бирмингемского университета проанализировали данные предыдущих исследований, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Специалисты выяснили: окситоцин, как и алкоголь, делает людей щедрыми, доверчивыми и пробуждает эмпатию. "Гормон любви" расслабляет, подавляет страх и заставляет идти на риск. Однако он также связан с агрессией, завистью и высокомерием. У психопатов уровень окситоцина повышен больше чем в 10 раз.

На первый взгляд, то, что "гормон любви" вызывает агрессию, может показаться странным. Однако у этого есть простое объяснение. Скачки окситоцина помогают будущим мамам защищать своих детей в опасных ситуациях. Исследователи говорят: окситоцин в форме назального спрея может добавить храбрости перед первым свиданием, собеседованием или другими ответственными мероприятиями. Но лучше все же полагаться на свои собственные силы.