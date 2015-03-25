"Гормон любви" помогает восстановиться после рабочего дня

Антропологи из Университета Калифорнии провели интересное исследование. Они изучили мужчин из индейского племени Тсимане. Это фермеры и охотники, коренные жители Боливийской низменности бассейна реки Амазонка, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times. Ученые выяснили: уровень окситоцина ("гормона любви") в крови мужчин возрастал, когда они возвращались домой после охоты.

Чем дольше отсутствовал мужчина, тем сильнее у него повышался уровень окситоцина. Кроме того, изменения в уровне окситоцина коррелировали с изменениями уровня тестостерона во время охоты. Средняя продолжительность охоты у индейцев племени Тсимане составляет около 8,5 часа, что эквивалентно средней продолжительности рабочего дня.

Высокий уровень тестостерона в процессе охоты, вероятно, связан с "эффектом победителя", который возникает у мужчин, убивающих дичь. Окситоцин в данном случае может создавать баланс, чтобы охотник стал добрее и захотел поделиться добычей. Он помогает воссоединиться с близкими. Кроме того, после охоты мужчине необходимо восстановиться. За восстановление, судя по всему, тоже отвечает "гормон любви".