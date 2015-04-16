"Гормон любви" пробуждает материнский инстинкт

Известно: окситоцин, связанный с сексуальным влечением и оргазмом, регулирует процесс грудного вскармливания и помогает в установлении тесной связи между матерью и ребенком. Судя по всему, он также учит мать реагировать на крики ребенка и понимать, что ему нужно. Гормон влияет на отдельные клетки мозга, подсказывая женщине, как вести себя с малышом, пишет meddaily.ru со ссылкой на Business Standard.

Исследователи из Нью-Йоркского университета провели эксперимент на грызунах. Они ввели самкам крыс окситоцин в рецепторы, расположенные в левой части коры головного мозга. Крысы не имели потомства, и, следовательно, опыта родительского поведения. После этого подопытные самки грызунов стали быстро распознавать очень тихие звуки, издаваемые крысятами, которых специалисты вынимали из гнезда.

Самки крыс находили детенышей, брали их за шиворот и несли обратно в гнездо. То есть, они вели себя как их матери. Исследователи предполагают: "гормон любви" контролирует объем "социальной информации", которая обрабатывается определенными нейронами - тормозными и возбуждающими. Вследствие этого возникает родительское поведение. Ученые надеются, что их выводы помогут в разработке методов лечения социофобии, посттравматического стрессового расстройства и речевых нарушений.