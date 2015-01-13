Миндаль избавляет от жировых отложений на животе

Исследователи из Университета Пенсильвании выяснили: включение миндаля в ежедневный рацион помогает бороться с абдоминальным жиром, являющимся фактором риска развития болезней сердца. Употребление 1,5 унции (42 граммов) миндаля каждый день значительно снижает риск, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Zee News. В исследовании, продолжавшемся двенадцать недель, приняли участие 52 человека среднего возраста с избыточным весом. Участники были здоровы, но имели высокие уровни общего и "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности).

Добровольцев разделили на две группы. Все участники придерживались одинаковых диет для снижения уровня холестерина. Единственное различие заключалось в том, что добровольцы из первой группы в качестве перекуса съедали 42 грамма цельного миндаля, а участники из второй группы - банановый маффин. Количество калорий в потребляемых во время перекуса продуктах было одинаковым.

В итоге у участников, которые ели миндаль, по сравнению с теми, кто ел маффины, уменьшилось количество абдоминального жира, а также снизились уровни общего, "плохого" холестерина и других жиров в крови. Кроме того, маффины снижали уровень "хорошего" холестерина (липопротеинов высокой плотности).