Лекарство против шизофрении успешно прошло II-ю фазу клинических исследований

Целью клинических исследований была оценка безопасности и переносимости ЛС, пишет remedium.ru.

В клинических испытаниях препарата ITI-007 приняли участие 335 пациентов в острой фазе шизофрении. Все участники были распределены по группам и в течение 28 дней получали рисперидон (4 мг), ITI-007 (60 или 120 мг) или плацебо. Помимо безопасности и переносимости, также оценивалась эффективность ЛС по Шкале позитивной и негативной симптоматики (PANSS).

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Согласно опубликованным итогам КИ, максимальное улучшение состояния (по сравнению с плацебо и рисперидоном) было отмечено у пациентов, получавших по 60 мг экспериментального ЛС. Причем показатели эффективности ITI-007 в дозировке по 120 мг не отличались от плацебо.

Авторы исследования также отмечают, что 81% пациентов завершили лечение экспериментальным ЛС. Лекарство хорошо переносилось пациентам, профиль его безопасности был схож с плацебо. Наиболее распространенным побочным эффектом был седативный эффект лекарства.

В ближайшее время Intra-Cellular Therapies готовится к проведению III фазы КИ ITI-007 (60 мг).

Лекарственный препарат ITI-007 является антагонистом серотониновых 5-ht2a-рецепторов. По мнению разработчиков, ITI-007 может быть полезен в терапии симптомов, связанных с шизофренией, биполярным расстройством, клинической депрессии и других нейропсихиатрических заболеваний.