Большинство пищевых добавок с пробиотиками содержит глютен

В рамках исследования они протестировали 22 самых популярных на территории США средств на наличие глютена – белка, непереносимость которого наблюдается при целиакии, пишет remedium.ru.

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По словам авторов работы, многие пациенты с целиакией принимают пищевые добавки с пробиотиками, надеясь, что они помогут наладить пищеварение. При этом, отмечают ученые, ранее было показано, что у больных, принимавших пробиотики, симптомы болезни были сильнее выражены, чем у пациентов, не использовавших пищевые добавки.

Чтобы выявить следи глютена в пищевых добавках, сотрудники университета провели жидкостную хромато-масс-спектрометрию препаратов. Оказалось, что 12 из 22 средств содержат следы белка. Хотя в большинстве добавок его содержание было достаточно незначительно (20 частиц на миллилитр) и соответствовало стандартам FDA для безглютеновых средств, в двух препаратов уровень глютена был превышен и не соответствовал маркировке.

Авторы исследования подчеркивают, что пока неизвестно, могут ли добавки с незначительным содержанием глютена навредить пациентам, страдающим целиакией.