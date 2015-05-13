Частое использование электронной почты повышает уровень стресса

Исследование, проведенное в Университете Лафборо, показало: зависимость от электронной почты повышает уровень стресса. Слишком частое использование электронной почты приводит к различным заболеваниям, таким как болезни щитовидной железы, гипертония, сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Специалисты не советуют проверять электронную почту без необходимости. Современные устройства, например, смартфоны или планшеты позволяют людям всегда оставаться на связи. Однако это не так уж и хорошо. Многие участники исследования даже не подозревали, что находились в состоянии стресса. Это стало ясно только после оценки физиологических показателей.

Ученые отмечают: проблема не в самой электронной почте, а в том, что люди не умеют справляться со стрессом. Отсутствие такого важного навыка опасно не только для здоровья, но и для бизнеса. Исследователи выпустили специальное пособие, которое поможет руководителям научить сотрудников бороться со стрессом.