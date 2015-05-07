Ночью еда кажется менее вкусной, потому человек ест больше

Вид или вкус пищи в ночное время вызывает меньше удовольствия у человека, что может быть одной из главных причин того, почему практически каждый житель Земли периодически устраивает ночные "набеги" на холодильник и опустошает его, съедая гораздо больше еды, чем нужно для насыщения.Причиной периодических ночных "походов" на холодильник и связанного с ними переедания является то, что ночью наш мозг хуже контролирует чувство голода и получает меньше удовольствия от поедания пищи или даже просто от ее вида, чем утром или днем, выяснили нейрофизиологи, опубликовавшие статью в журнале Brain Imaging and Behavior, сообщают РИА Новости.

"Мы часто переедаем ночью из-за того, что пища становится для нас менее вкусной, или, по крайней мере, она выглядит менее аппетитной в это время суток. Похоже, что мы получаем меньше удовольствия от ночных трапез, из-за чего нам приходится есть больше для того, чтобы чувствовать себя удовлетворенным", — заявил Трэвис Мастерсон (Travis Masterson) из университета Бригама Янга в Прово (США).

Мастерсон и его коллеги пришли к такому выводу, наблюдая за работой мозга у нескольких сотен добровольцев, которые занимались относительно необычным делом – каждое утро или вечер они рассматривали несколько сотен картинок, на которых были изображены различные блюда, как высококалорийная, так и низкокалорийная пища.

Когда участники эксперимента смотрели на картинки, за активностью их мозга следили авторы статьи, которые таким образом пытались понять, как меняется чувство голода и насыщения, а также визуальное восприятие пищи в разное время суток.

Как объясняет Мастерсон, изначально его команда ожидала увидеть следующую картину – достаточно слабую реакцию на картинки во время утра и дня, когда мы съедаем большую часть еды, и сильную реакцию вечером.

На самом деле все было наоборот – дневная реакция мозга на еду была гораздо сильнее, чем вечером и ночью, и подобная закономерность наблюдалась как при просмотре фотокарточек высококалорийной пищи, так и фотографий фруктов, овощей, рыбы или злаковых хлопьев.

Подобный результат сильно удивил ученых, так как они ожидали, что еда будет выглядеть гораздо "вкуснее" для нас ночью, так как днем жители развитых стран обычно переедают и пища для них должна выглядеть менее привлекательной.

С другой стороны, по словам нейрофизиолога, подобная реакция мозга очень хорошо объясняет то, почему многие люди часто устраивают ночные набеги на холодильник – притупленная реакция на еду заставляет их съедать больше пищи для того, чтобы почувствовать удовлетворение и лечь обратно спать.

Пока ученые не знают, почему существует подобная необычная зависимость между временем суток и привлекательностью пищи, и стоит ли бороться этим феноменом. С другой стороны, они признают, что эта особенность нашего мозга может способствовать набору лишнего веса. В своих следующих экспериментах ученые попытаются выяснить, так ли это и если да, то как следует бороться с притупленным чувством насыщения.