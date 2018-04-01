Последствия войны на Востоке будут сказываться на психическом здоровье и через 10 лет - эксперт

Как сообщили авторы рекомендаций на пресс-конференции в УНИАН, в Украине существует проблема медицинской помощи и реабилитации больных с сопутствующей и объединенной патологией нервной системы и психиатрических расстройств.

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По словам специалистов, в нынешних условиях активно встает проблема медицинской помощи и реабилитации больных с сопутствующей и объединенной патологией нервной системы и психиатрических расстройств. По мнению медиков, когда человечество оказалось в эпицентре напряженных событий, посттравматическое стрессовое расстройство является актуальной медико-социальной проблемой.

В учебно-методических рекомендациях, которые, по словам авторов, не имеют аналогов, приводятся современные рекомендации по лечению объединенных травматических поражений нервной системы и тревожных расстройств. Также представлены современные сведения об объединенных болезненных состояниях.

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По словам авторов, работа предназначена для невропатологов, терапевтов, нейрохирургов, психиатров, психологов, психотерапевтов, семейных врачей.

Заведующая отделением психических расстройств лиц пожилого возраста Украинского НИИ социальной и судебной психиатрии и наркологии Минздрава Украины, профессор Наталия Хаустова подчеркнула, что рекомендации будут полезны специалистам и в плане диагностики (предлагаются шкалы, которые валидизированы в Украине), а также даются лечебные алгоритмы.

«Это начало большой работы. Сейчас готовится и учебное пособие по лечению объединенной психоневрологической патологии. Сегодня наша страна столкнулась с тем, что люди приходят к специалистам с душевными травмами, с другой стороны (если мы говорим о воинах АТО), они приходят со своей физической болью, ранениями, к тому же, у людей довольно часто наблюдаются травмы головы. Вся эта патология представлена одной проблемой - в какое медицинское учреждение обращаться такому пациенту. Должно быть одно медицинское учреждение, где будут специалисты, которые смогут оценить в комплексе, что же происходит с пациентом», - подчеркнула эксперт.

По ее словам, 90% жителей территорий, где ведутся боевые действия, не получают психологической помощи, лишь 9% получали психологическую помощь раз в жизни.

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«Люди, проживающие на оккупированных землях востока, как и беженцы, нуждаются в психологической помощи. Осознание психологической травмы приходит тогда, когда человек выехал. У нас очень много волонтеров, благотворительных организаций. Но проблема в том, что помощь разрознена. Психологическая и, при необходимости, психиатрическая помощь отделена. С человеком нужно работать комплексно, когда он приходит к тебе со своей душевной болью, физической болью, когда он имеет еще и дополнительное заболевания», - сказала Хаустова.

Она подчеркнула, что последствия нынешних событий в Украине откликнутся еще через 10-15 лет. «Как неврологи, так и психиатры отмечают, что есть острые состояния, а есть отсроченные последствия острых нарушений. Они будут снижать не только трудоспособность, но и очень серьезно снижать качество жизни наших пациентов и их адаптацию, жизненные условия. Поэтому в методических рекомендациях, которые мы представляем, нужную информацию найдут врачи-неврологи (речь идет о травмах головы), психологи и психиатры», - сказала профессор.

Хаустова подчеркнула, что стресс, который переживают многие люди в Украине - «это нормальная реакция нормального человека на ненормальные обстоятельства».

«Именно так это нужно воспринимать. И только тогда, когда эта реакция становится излишней или укладывается в критерий определенного психического заболевания (острая реакция на стресс), тогда мы говорим, что нужна помощь. Но и это не означает, что мы должны «бросаться» на нашего пациента с таблеткой или уколом. Прежде всего при тревожных и стрессорных расстройствах должна оказываться психотерапевтическая помощь, психологическая поддержка», - отметила профессор.