ВОЗ призывает снизить цены на лекарства против гепатита С

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила новейшие препараты против вирусного гепатита С в перечень основных лекарственных средств, сообщает Reuters. При этом в международной организации подчеркнули необходимость снижения стоимости этих ЛС, чтобы сделать их доступными для жителей бедных стран.

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В мире около 150 млн инфицированных гепатитом С, ежегодно от этого вирусного заболевания умирает около 500 тысяч людей. С появлением лекарств нового поколения стало возможным эффективное лечение вирусного гепатита С, однако такие препараты характеризуются высокой стоимостью, что ограничивает их применение в развивающихся странах. Сообщается, что компания Gilead, производящая препараты против гепатита приняла решение о снижении их стоимости в ряде бедных стран.

Перечень основных лекарственных средств ВОЗ представляет собой признанный на международном уровне список препаратов, который призван помочь правительствам стран отобрать наиболее важные лекарственные средства. Перечень обновляется каждые два года. Последняя его версия, опубликованная в пятницу, включает в себя несколько новых препаратов для лечения рака и туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью.