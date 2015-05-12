Перенесенная корь ослабляет иммунитет ребенка на 2-3 года

До сих пор считалось, что после перенесенной кори ослабление иммунитета сохраняется 4-8 недель, пишет Ремедиум. Однако анализ данных по детской смертности в США, Дании и Великобритании показал, что такой эффект может сохраняться до 28 недель.

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Авторы работы отмечают, что вирус кори поражает иммунные клетки и ослабляет защиту организма. Из-за снижения защитных функций иммунной системы резко возрастает вероятность летального исхода инфекционных заболеваний. Исследователи подсчитали, что после внедрения вакцины против кори в развитых странах детская смертность от инфекционных заболеваний снизилась на 50%.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), иммунизация против кори позволила в 2000-2013 годах снизить смертность от этого заболевания на 75%. Тем не менее, в 2013 году от кори умерло около 145 тыс. человек.