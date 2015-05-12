Самые полезные весенние напитки
Укрепить ослабленный после зимы иммунитет помогут сухофрукты, шиповник и клюква
На полках супермаркетов полно фруктов и ягод, пакетированных соков и вод. Но не спеши покупать несезонную вкуснятину для малыша! Есть гораздо более полезные, простые и доступные источники витаминов, пишет lexltd.com.ua.
Укрепить ослабленный после зимы иммунитет помогут сухофрукты, шиповник и клюква.
Витамина С в этой ягоде намного больше, чем в лимонах, апельсинах и мандаринах вместе взятых. Чтобы сохранить всю пользу в напитке из шиповника, готовь его правильно:
помой ягоды (3-4 ст. л.), обсуши;
истолки ягоды в ступке, пересыпь в термос;
залей кипятком (1 л) и оставь настаиваться на ночь.
Подсластить чай можно либо сахаром, либо медом (второе предпочтительнее).
Компот из сухофруктов
Узвар тоже надо уметь правильно приготовить. Чтобы сохранить максимум витаминов, не давай компоту кипеть – выключай огонь под кастрюлей, как только узвар закипел. А потом оставь напиток настаиваться.
Можно готовить узвар так же, как чай из шиповника, в термосе. Фрукты и ягоды для компота можно использовать любые: яблоки, груши, чернослив, курагу, сушеную вишню, изюм – то, что любите и чем располагаете.
Клюквенный морс
О пользе клюквы тоже знают все, но почему-то не все ее используют. Чтобы приготовить морс:
ягоды надо промыть и растолочь;
отжать из них сок;
жмых – шкурки, оставшиеся от ягод, — залить водой и прокипятить 5-10 минут;
варево процедить, остудить;
соединить сок и получившийся компот;
добавить сахар или мед.