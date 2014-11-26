Шиповник снижает давление и защищает от инсульта

Шведские ученые выяснили новые свойства шиповника: ежедневное употребление напитков на основе экстракта шиповника сокращает риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Страна здоровья.

В ходе исследования, организованного Университетом Лунда у группы пациентов с ожирением врачи добились значительного снижения кровяного давления. Всем толстякам в течение шести недель они давали напитки, изготовленные на основе экстракта шиповника. Потом еще шесть недель участников эксперимента поили напитками из яблок и винограда. По окончании каждого периода врачи измеряли у них вес, кровяное давление, уровень жира в крови, а также делали пробу на переносимость глюкозы. В результате оказался рекордсменом - шиповник. Отвары из шиповника позволили, в среднем, снизить кровяное давление на 3,4%. Но наибольший прогресс был достигнут в вопросе снижения уровня "плохого" холестерина, который упал на 6%.

Проведенное еще в 2007 году исследование показало, что у пациентов с болью в суставах, которые принимали капсулы с шиповником ежедневно, было зафиксировано снижение болевых ощущений на 40% и улучшение подвижности на 25%.