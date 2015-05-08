В трех странах Африки от лихорадки Эбола погибло более 11 тысяч человек - ВОЗ

Количество жертв смертельной лихорадки Эбола в Гвинее, Либерии и Сьерра Леоне превысило 11 тысяч человек.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает РИА «Новости».

Согласно статистике ВОЗ, от заболевания погибло 11 тысяч 7 человек, зараженных насчитывается уже 26 тысяч 626 человек.

Вспышка геморрагической лихорадки Эбола началась в Западной Африке в феврале 2014 года. Больше других стран от вируса пострадали Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне. В последнее время случаи новых заболеваний в ряде регионов значительно сократились, что позволяет говорить о том, что эпидемия пошла на спад.

Лихорадка Эбола — острая вирусная болезнь, имеющая высокую степень заразности, характеризуется тяжелым течением, высокой смертностью и развитием геморрагического синдрома (склонность к кожной геморрагии и кровоточивости слизистых оболочек). Коэффициент летальности лихорадки доходит до 90%. Вспышки лихорадки Эбола происходят в основном в отдаленных селениях Центральной и Западной Африки, близ влажных тропических лесов.