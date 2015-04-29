ВОЗ хочет остановить лихорадку Эбола до начала сезона дождей

Эта мера позволит остановить распространение опасного заболевания до начала сезона дождей, отмечают специалисты, пишет remedium.ru.

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Как рассказали в ВОЗ, вирус лихорадки Эбола остается серьезной угрозой, сохраняя высокие темпы распространения. Сейчас каждую неделю регистрируется несколько десятков новых случаев заражения лихорадкой (в октябре каждые 7 дней выявлялось более 800 случаев). По словам экспертов, необходимо приложить все усилия для ликвидации эпидемии до начала сезона дождей, так как потом будет затруднен доступ в отдаленные регионы Гвинеи и Сьерра-Леоне.

В Либерии властям практически удалось справиться с лихорадкой Эбола – смерть последнего инфицированного была зафиксировано 27 марта. Если до 9 мая не будет выявлено новых случаев заражения, но страна будет объявлена «территорией, свободной от лихорадки Эбола».