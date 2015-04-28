10 полезных свойств кофе

Многие люди просто не представляют себе утро без чашечки кофе. Действительно, есть множество полезных свойств этого напитка, его можно пить в течение всего дня. Многочисленные исследования показали, что кофе обладает многими полезными свойствами, конечно, если пить его в меру. Привожу в пример некоторые полезные свойства этого напитка.

1. Снижение риска развития болезни Альцгеймера

Исследования показывают, что антиоксиданты, находящиеся в кофе, кофеин в сочетании с увеличением GCSF (гранулоцитарные колониестимулирующие факторы) предотвращают развитие заболевания Альцгеймера. Выпитые 4-5 чашек кофе в день снижают вероятность появления деменции и болезни Альцгеймера.

2. Профилактика депрессии у женщины

Кофеин стимулирует сокращение перистальтики, как результат снижается риск развития депрессии у женщин. Но если с тобой такая беда приключилась, то кофе тебе уже не помощник. Нужно говорить о методах, которые тебя реально выведут из этого состояния.

3. Улучшает память и мышление

Ежедневно выпитая чашечка кофе положительно влияет на твое когнитивное мышление. Оно помогает укрепить память, в голове дольше держатся вещи, о которых ты узнала в недавнем времени. Кофе – отличный способ улучшить кратковременную память, но с этой целью справляются и другие продукты, например, шоколад, черника, авокадо, зелень, овсянка и другие.

4. Снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы

Большинство людей заблуждаются, когда думают, что кофе вредит сердцу, наоборот, выпивая несколько чашек кофе в день, ты снижаешь риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кофе способствует нормальному ритму сердечных сокращений, препятствует развитию инсульта и инфаркта.

5. Снижает риск развития диабета 2-й степени

Исследования показали, что, чем больше кофе ты пьешь, тем больше он снижает риск развития этого заболевания.

6. Профилактика боли в мышцах

Если тебе необходимо расслабить мышцы и избавиться от боли в них после тренировки, обратись к кофе. Выпивая чашечку кофе каждое утро, ты предотвратишь эти неприятные ощущения. Это хорошая новость для тех, кто тренируется каждый день. Но если вдруг у тебя закончился этот универсальный продукт, избавиться от боли поможет лосось.

7. Профилактика болезни Паркинсона

Если ты пьешь кофе, то будь спокоен, в глубокой старости к тебе не нагрянет эта страшная болезнь. Выпивая 2-3 чашки кофе в день, ты снижаешь риск развития этого тяжелого заболевания на 25%.

8. Профилактика запоров

Кофе предотвращает развитие запоров, поскольку кофеин стимулирует работу кишечника. В результате это приводит к улучшению пищеварения.

9. Уменьшение риска развития онкологических заболеваний

Кофе снижает риск развития рака глотки, пищевода и полости рта, а также рака простаты. Это одно из самых главных преимуществ кофе.

10. Стимулирует нервную систему

Все знают, что после чашечки настоящего молотого кофе ты сразу чувствуешь себя бодрее, появляются силы и желание доделать наконец месячный отчет, над которым сидишь целый день, дописать курсовую и т.п. Благодаря кофеину в своем составе, кофе влияет на процессы возбуждения в коре головного мозга.