Кофе защищает ДНК от повреждений

Исследование ученых из Германии показало, что люди, регулярно выпивающие по три чашки натурального кофе, продемонстрировали на 27% меньше повреждений ДНК в лейкоцитах, по сравнению с теми, кто пил только воду, пишет Здраво.

Предыдущие исследования показали, что потребление кофе может уменьшить случаи окислительного повреждения в белых кровяных тельцах – лейкоцитах. При подобных аварийных ситуациях свободные радикалы могут повредить все компоненты клетки, в том числе ее протеины, липиды и ДНК. Когда наша ДНК повреждена, организм не всегда в состоянии отремонтировать его, или не способен сделать произвести ремонт должным образом, что может привести к различным функциональным нарушениям или мутациям. Если повреждения достаточно масштабны и серьезны, мутации могут перерасти в рак, в других же случаях это приведет к ускоренному клеточному старению.

В новой работе исследователи из Университета Кайзерслаутерн смогли обнаружить связь между повреждениями ДНК и уровнем потребления кофе. Как предмет исследования они выбрали тип мутаций в виде спонтанных разрывов, когда одна или обе нити двойной спирали ДНК разъединялись, а потом снова соединялись с другими участками ДНК, в результате чего осуществлялась своеобразная перестройка генома. В некоторых случаях этот тип мутаций мог способствовать росту раковых клеток.

В целом подобные мутации в виде спонтанного разрушения участков ДНК широко используется учеными в качестве негативного маркера состояния здоровья или как индикатор потенциальных рисков для здоровья.