4 психологических приема, которые помогут похудеть

Устоять перед вкусной едой не так сложно, если знать, как реагирует на нее наш мозг. Вот четыре простых психологических приема, которые помогут укротить вышедший из-под контроля аппетит, пишет elle.ua.

1. Ритуал с шоколадкой

Исследователи из Гарвардской школы бизнеса во главе с бихевиористом Франческой Джино (Francesca Gino) провели серию экспериментов, чтобы выяснить, как различные ритуалы влияют на наши отношения с едой. В одном эксперименте участникам раздали шоколадные батончики и попросили сделать следующее: не снимая обертки, разделить батончик на две половины, затем снять обертку с одной половины, съесть шоколадку, и повторить то же самое с другой половиной батончика. Остальных участников попросили съесть шоколад так, как им захочется. Затем шоколад заменили морковью. И в том, и в другом случае, участники получили заметно больше удовольствия, съев, благодаря ритуалу, небольшое количество еды. «Если мы подключаем ритуальное действие, любая еда (сладкая или обычная) кажется нам вкуснее, и мы наслаждаемся ею дольше вместо того, чтобы быстро заглатывать», – говорит Франческа Джино. Чем чаще вы будете повторять ритуалы, тем больший эффект они дадут.

2. Думайте о хорошем

Брайан Ванзинк (Brian Wansink), один из самых известных в мире исследователей пищевого поведения, советует: «Плохое настроение сильно влияет на то, сколько калорий мы в итоге поглощаем. Если перед едой мысленно (или вслух) вспомнить хотя бы одно радостное событие, мы съедаем меньше». Примеры: поблагодарите друга за то хорошее, что случилось сегодня, поговорите с коллегой о самом радостном событии дня или озвучьте (самому себе) надежду – какие хорошие новости вы ждете завтра.

3. Почему полезно баловать себя изредка

Физиологи из Орегонского университета попросили подростков выпить молочный коктейль и затем провели компьютерную томографию мозга. Центр удовольствия участников, привыкших регулярно есть мороженое, реагировал слабее, чем у тех, кто делала это редко. Вывод: как млекопитающие, мы все от природы склонны предпочитать высококалорийную пищу, но чем чаще мы позволяем себе вкусности, тем меньше удовольствия от них получаем. В итоге со временем мозг требует либо еще более калорийную пищу, либо увеличение ее количества.

4. Ешьте лакомства… мысленно

В исследовании профессора психологии Университета Карнеги-Меллон Кейри Морведж (Carey K. Morewedge) и ее коллег было сделано удивительное открытие. Если мысленно представить, как вы съедаете шоколад, пирожные или любую другую любимую еду, непреодолимое, казалось бы, желание полакомиться ими в реальности исчезает. При этом необходимо представлять себе лакомство в больших количествах – то есть, к примеру, съесть в воображении не один кусок шоколадного торта, а десять подряд.

Эксперимент выглядел так. Участников поделили на две группы – одну попросили мысленно съесть три конфеты, других – тридцать. Потом всем раздали реальные конфеты и выяснилось, что «наевшиеся» 30 конфетами участники съели в два раза меньше настоящих конфет, чем те, кто представлял себе только три. «Важно в подробностях представлять себе процесс поедания лакомства – откусывание, жевание, глотание», – подчеркивает Морведж. – Чем детальнее работает ваше воображение, тем больше шансов усыпить аппетит».