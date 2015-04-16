4 психологических приема, которые помогут похудеть
Если перед едой мысленно (или вслух) вспомнить хотя бы одно радостное событие, мы съедаем меньше
Устоять перед вкусной едой не так сложно, если знать, как реагирует на нее наш мозг. Вот четыре простых психологических приема, которые помогут укротить вышедший из-под контроля аппетит, пишет elle.ua.
1. Ритуал с шоколадкой
Исследователи из Гарвардской школы бизнеса во главе с бихевиористом Франческой Джино (Francesca Gino) провели серию экспериментов, чтобы выяснить, как различные ритуалы влияют на наши отношения с едой. В одном эксперименте участникам раздали шоколадные батончики и попросили сделать следующее: не снимая обертки, разделить батончик на две половины, затем снять обертку с одной половины, съесть шоколадку, и повторить то же самое с другой половиной батончика. Остальных участников попросили съесть шоколад так, как им захочется. Затем шоколад заменили морковью. И в том, и в другом случае, участники получили заметно больше удовольствия, съев, благодаря ритуалу, небольшое количество еды. «Если мы подключаем ритуальное действие, любая еда (сладкая или обычная) кажется нам вкуснее, и мы наслаждаемся ею дольше вместо того, чтобы быстро заглатывать», – говорит Франческа Джино. Чем чаще вы будете повторять ритуалы, тем больший эффект они дадут.
2. Думайте о хорошем
Брайан Ванзинк (Brian Wansink), один из самых известных в мире исследователей пищевого поведения, советует: «Плохое настроение сильно влияет на то, сколько калорий мы в итоге поглощаем. Если перед едой мысленно (или вслух) вспомнить хотя бы одно радостное событие, мы съедаем меньше». Примеры: поблагодарите друга за то хорошее, что случилось сегодня, поговорите с коллегой о самом радостном событии дня или озвучьте (самому себе) надежду – какие хорошие новости вы ждете завтра.
3. Почему полезно баловать себя изредка
Физиологи из Орегонского университета попросили подростков выпить молочный коктейль и затем провели компьютерную томографию мозга. Центр удовольствия участников, привыкших регулярно есть мороженое, реагировал слабее, чем у тех, кто делала это редко. Вывод: как млекопитающие, мы все от природы склонны предпочитать высококалорийную пищу, но чем чаще мы позволяем себе вкусности, тем меньше удовольствия от них получаем. В итоге со временем мозг требует либо еще более калорийную пищу, либо увеличение ее количества.
4. Ешьте лакомства… мысленно
В исследовании профессора психологии Университета Карнеги-Меллон Кейри Морведж (Carey K. Morewedge) и ее коллег было сделано удивительное открытие. Если мысленно представить, как вы съедаете шоколад, пирожные или любую другую любимую еду, непреодолимое, казалось бы, желание полакомиться ими в реальности исчезает. При этом необходимо представлять себе лакомство в больших количествах – то есть, к примеру, съесть в воображении не один кусок шоколадного торта, а десять подряд.
Эксперимент выглядел так. Участников поделили на две группы – одну попросили мысленно съесть три конфеты, других – тридцать. Потом всем раздали реальные конфеты и выяснилось, что «наевшиеся» 30 конфетами участники съели в два раза меньше настоящих конфет, чем те, кто представлял себе только три. «Важно в подробностях представлять себе процесс поедания лакомства – откусывание, жевание, глотание», – подчеркивает Морведж. – Чем детальнее работает ваше воображение, тем больше шансов усыпить аппетит».