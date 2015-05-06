Европе грозит масштабная эпидемия ожирения - ВОЗ

Эксперты ВОЗ призвали предпринять срочные меры для борьбы с массовым ожирением европейце, пишет Reuters.

В ВОЗ заявили, что через 15 лет 89% жителей Ирландии и 77% жителей Греции будут иметь избыточный индекс массы тела. Возрастет также количество людей с ожирением в Испании, Швеции, Австрии и Чехии.

"Правительства должны делать больше, чтобы ограничить рекламу нездоровой пищи и сделать здоровое питание более доступным," - отметила д-р Лаура Уэббер, которая работала с ВОЗ и Европейской комиссией в исследованиях по прогнозированию ситуции с ожирением в странах ЕС.

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Ожидается, что к 2030 году у трети женщин Великобритании будет диагностировано ожирение, среди мужчин ожирением будет страдать 36%, а избыточная масса тела будет зарегистрирована у 3/4 мужского населения страны.

Даже в странах, в которых обычно наблюдается низкий уровень ожирения, в будущем станет больше людей с избыточной массой тела. Так в Швеции к 2030 году будет насчитываться около 26% мужчин и 22% женщин, больных ожирением. В 2010 году их было 14% и 12% соответственно.