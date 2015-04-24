Прямой связи между дефицитом серотонина и развитием депрессии не обнаружено

Профессор психиатрии из города Бангор в Северном Уэльсе Дэвид Хили (David Healy) в своей статье в The BMJ утверждает, что связь серотонина и депрессии – по большей части рекламный ход производителей антидепрессантов, пишет Здоровье.

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Большинство современных средств против депрессии представляют собой ингибиторы обратного захвата серотонина. За этими сложными словами скрывается довольно простой смысл: эти лекарства делают так, чтобы выделенный нервной клеткой серотонин подольше в неё не возвращался. За счёт этого вещество дольше взаимодействует с другими нервными клетками и оказывает благоприятное влияние на настроение больного депрессией.

Но так было не всегда. До конца 1980-х о том, что при депрессии не хватает серотонина, мало кто говорил, и лекарства против неё назначали гораздо реже. Тогда главной проблемой считали тревожные расстройства и лечили их с помощью транквилизаторов. Однако транквилизаторы вызывали привыкание, поэтому производители лекарств стали продвигать идею, что в основе любой тревоги лежит глубоко спрятанная депрессия, и надо лечить именно её. Ингибиторы обратного захвата серотонина реже вызывают привыкание. Впрочем, они намного менее эффективны, чем другие классы лекарств. К тому же, предсказать, какой антидепрессант подойдёт конкретному человеку, невозможно.

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Хили пишет, что убедительных доказательств того, что антидепрессанты как-то влияют на уровень серотонина, пока нет. К тому же, далеко не у всех больных депрессией уровень серотонина снижен – это зависит от типа заболевания.

Также психиатр замечает, что лекарства, в отличие от бытовой техники, не становятся из года в год ни эффективнее, ни дешевле. Он считает, что эта тенденция очень опасна для медицины и для качества жизни людей в целом.