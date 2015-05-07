Новый тест перевернет диагностику осложнений у беременных женщин
Специалисты получили возможность предсказать у женщины развитие преэклампсии, преждевременных родов, внутриутробной задержки роста или гестационного диабета
Университет Аделаиды представил первый тест, способный предсказать риск развития осложнений во время беременности, передает meddaily.ru со ссылкой на News.com.au. Специалисты использовали ДНК, полученную из крови беременных женщин и их партнеров. Эту информацию совместили с данными о болезнях, образе жизни и семейной истории.
Эксперты взяли всю собранную информацию более чем на 3000 беременных женщин и загрузили ее в специальную программу. Таким образом, специалисты получили возможность предсказать у женщины развитие преэклампсии, преждевременных родов, внутриутробной задержки роста или гестационного диабета. Данные отклонения фиксируются у каждой четвертой беременной.
Принципиально, что программа анализирует не генетический риск, а комплексный. И выявленный риск позволяет не только обезопасить мать, но и ребенка. Причем, осложнения во время беременности нередко приводят к отклонениям вроде детского ожирения, проблемам с обучением, поведением, церебральному параличу, интеллектуальной недоразвитости, слепоте и даже смерти. А во взрослом возрасте (касается и детей, и их матерей) - к диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям.