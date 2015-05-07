Новый тест перевернет диагностику осложнений у беременных женщин

Университет Аделаиды представил первый тест, способный предсказать риск развития осложнений во время беременности, передает meddaily.ru со ссылкой на News.com.au. Специалисты использовали ДНК, полученную из крови беременных женщин и их партнеров. Эту информацию совместили с данными о болезнях, образе жизни и семейной истории.

Эксперты взяли всю собранную информацию более чем на 3000 беременных женщин и загрузили ее в специальную программу. Таким образом, специалисты получили возможность предсказать у женщины развитие преэклампсии, преждевременных родов, внутриутробной задержки роста или гестационного диабета. Данные отклонения фиксируются у каждой четвертой беременной.

Принципиально, что программа анализирует не генетический риск, а комплексный. И выявленный риск позволяет не только обезопасить мать, но и ребенка. Причем, осложнения во время беременности нередко приводят к отклонениям вроде детского ожирения, проблемам с обучением, поведением, церебральному параличу, интеллектуальной недоразвитости, слепоте и даже смерти. А во взрослом возрасте (касается и детей, и их матерей) - к диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям.