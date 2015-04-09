Употребление подростками спиртного, даже в малых дозах, приводит к алкоголизму - ученые

Ученые из Брауновского университета в США установили, что дети, пробующие спиртное с 11 лет, вопреки распространенному мнению, в более старшем возрасте в 4 раза более склонны к пьянству, чем те, кто в этом возрасте еще не пробовали алкоголь, сообщают Новости Израиля, ссылаясь на The Guardian.

Американские ученые в течение трех лет наблюдали за 561 подростком из средней школы Род-Айленда. Выяснилось, что около 30% детей 11 лет неоднократно пробовали алкогольные напитки, в основном из бокалов своих родителей за семейным столом.

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Исследователи, учитывавшие в своей работе также семейную склонность к алкоголизму, привычки родителей и другие факторы риска, пришли к выводу, что родители, позволяющие детям пробовать дома спиртное, часто с целью уберечь их от подобной привычки в компании, на самом деле во многих случаях добиваются обратного эффекта.

Подобное исследование было также проведено датскими учеными, которые установили, что чем больше подростки 13-15 лет употребляют алкогольные напитки дома с родителями, тем больше они пьют спиртное вне дома и тем чаще впоследствии страдают пьянством.