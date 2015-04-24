Умственный труд защитит мозг от деменции

Лобно-височная деменция часто встречается среди людей младше 65 лет. Она приводит к изменениям личности, поведения и нарушениям речи. Память при данном заболевании не страдает. Люди с лобно-височной деменцией после появления первых симптомов, как правило, живут недолго (от 6 до 10 лет), пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Специалисты из Университета Пенсильвании изучили результаты вскрытия 83 человек, страдавших от лобно-височной деменции и от болезни Альцгеймера. У ученых также была информация о том, где работали эти люди.

Специалисты разделили людей на 3 группы, исходя из рода их занятий. В первую группу вошли малоквалифицированные работники заводов и сферы услуг, во вторую - те, чья работа была связана с торговлей и продажами, а в третью - высококвалифицированные специалисты, например, юристы и инженеры. Затем исследователи оценили продолжительность жизни людей с момента появления первых симптомов заболеваний.

34 человека с лобно-височной деменцией в среднем прожили после этого около семи лет. Те люди, чья работа требовала большой отдачи, как правило, жили дольше тех, чья работа была менее сложной. Так, высококвалифицированные специалисты прожили в среднем 116 месяцев, а малоквалифицированные работники - около 72 месяцев. На продолжительность жизни людей с болезнью Альцгеймера род занятий не влиял. Ученые добавляют: высокий уровень образования и умственный труд увеличивают так называемый когнитивный резерв. Он помогает мозгу бороться с заболеванием.