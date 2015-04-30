Бананы и цитрусовые снижают артериальное давление

Принято считать, что обилие соли - основная причина высокого давления. Но, как показало исследование, дефицит калия в рационе тоже связан с повышенным давлением, передает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India. Так, девочки-подростки, потреблявшие больше калия, впоследствии имели сниженное давление. В исследовательской работе принимали участие 2185 девочек. За ними наблюдали с 9-10 лет и до 19-20 лет.

А вот потребление соли (натрия) само по себе никак не влияло на давление, говорит Линн Мур из Медшколы Университета Бостона. Видимо, потребление 3000 миллиграммов натрия и более не сказывается на девочках-подростках, а вот потребление 2400 миллиграммов калия в день и более снижало давление, как систолическое, так и диастолическое.

Напомним: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует потреблять в день более 2000 миллиграммов натрия. А вот о калии ВОЗ особо ничего не говорит. Калий можно найти в картофеле, бананах, томатном соусе, зеленых овощах, цитрусовых, рыбе, йогурте и обезжиренном молоке.