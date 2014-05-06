В Украине - более 12 млн людей живут с диагнозом "гипертония"

В Украине - более 12 млн людей имеют диагноз "гипертония".

Об этом сообщил главный внештатный терапевт Украины Василий Нетяженко во время пресс-конференции в Минздраве.

По его словам, сегодня в Украине - более 26,5 млн человек имеют заболевания системы кровообращения, из которых, больных гипертонией более 12 млн, ишемической болезнью сердца - более 9 млн, стенокардией - свыше 3 млн.

"Больше всего осложнений имеет артериальная гипертензия, в частности, острый и повторный инфаркты и инсульты. Чтобы избежать этой болезни следует вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, придерживаться диеты с уменьшением потребления соли, дозировать физическую активность. Следовательно, можно избежать осложнений гипертонической болезни на 30%, а у тех, кто уже принимает лекарства - еще на 28%», - отметил врач.

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Во вторую субботу мая по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения проводится Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.

Повышенное артериальное давление, или артериальная гипертония - самый грозный фактор развития инфаркта миокарда и ишемического инсульта. Более 1,5 миллиардов людей во всем мире имеют такое заболевание. По данным статистики, свыше 45 процентов больных людей не знают, что они имеют завышенные показатели артериального давления.