Чем полезны бананы

Бананы помогают бороться с депрессией. В них много триптофана - вещества, из которого вырабатывается серотонин - гормон счастья. Поэтому съев банан легко улучшить настроение.

Бананы - единственный фрукт, который даже у младенцев не дает аллергической реакции.Они задерживают кальций в организме, он не выводится вместе с мочой, а остается в организме и используется для укрепления костей. Это особенно важно для любителей кофе, который наоборот вымывает кальций из организма.

Благодаря ферментам, которые входят в состав бананов вещества, которые попадают в организм с основной пищей, усваиваются организмом быстрее.

Большое содержание калия в мякоти банана спасает от судорог икроножных мышц тех, кто много тренируется. Употребление бананов значительно уменьшает отеки у тех, кто страдает от этого.

Если съесть бананы перед тренировкой, то можно будет заниматься более эффективно - уровень сахара будет подниматься не очень быстро и энергии хватит до конца тренировки.

Пектины и хелаты, которые входят в состав бананов, хорошо выводят токсины и другие вредные вещества, тем самым улучшая пищеварение.

Серотонин и другие полезные вещества, которые есть в бананах, отменно снимают симптомы ПМС. Если съесть банан во время месячных, то можно избавиться от плохого настроения и неприятных симптомов.

Большое содержание железа в мякоти банана делает его просто необходимым продуктом питания при малокровии.

Калий, которого много в бананах помогает улучшить состояние сосудов, уменьшает риск инфаркта и инсульта, лечит гипертонию.