Аспирин вредит мужскому здоровью - исследование

Беременным женщинам не стоит увлекаться аспирином, если они не хотят сделать своих будущих сыновей бесплодными. К такому выводу пришли британские исследователи, пишет tvoymalysh.com.ua.

Ученые из Шеффилдского университета утверждают, что женщины, принимающие во время беременности такие обезболивающие препараты, как парацетамол, аспирин и ибупрофен, рискуют фертильностью своих сыновей. Продолжительное воздействие данных препаратов может повредить развитию половых органов мальчиков.

Примерно половина женщин во время беременности активно пользуются обезболивающими препаратами (чаще всего из-за сильных головных болей). Однако бесконтрольное применение данных препаратов, равно как и прием сразу нескольких разных таблеток может увеличить риск будущего ребенка родиться с недоопустившимися яичками, что способно привести к низкому качеству спермы, а также раку яичек в последующие годы.

Использующие во время беременности одновременно больше одного вида обезболивающих препаратов женщины увеличивают подобный риск для своих сыновей в семь (!) раз. Особенно опасно принимать эти препараты на стадии беременности от четырех до шести месяцев. Прием одного вида обезболивающих удваивает риск по сравнению с теми беременными, которые вообще не принимают таблеток.

Причем у разных препаратов и риски разные. Если прием парацетамола увеличивает риск в два раза, то ибупрофен или аспирин - уже в четыре раза. А использование двух разных обезболивающих препаратов в период от четырех до шести месяцев увеличивает опасность в 16 раз.