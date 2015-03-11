Ежедневный прием аспирина может предотвратить развитие рака - исследование

12:15, 11 марта 2015
Зарубежные новости
453

Группа ученых из Центра по профилактике рака Лондонского института заявляют, что длительный прием невысоких доз аспирина содействует уменьшению возможности возникновения рака

К этим вводам эксперты пришли в последствии серий проверок и исследований, которые показали то, что употребление аспирина уменьшает возможность развития самых опасных видов рака и количество летальных исходов от данного заболевания приблизительно на тридцать процентов, пишет infosmi.net

Но есть один минус использования аспирина – это внутренние кровотечения и инсульты. Впрочем эксперты полагают, то что основная масса людей выиграет от профилактики, нежели пострадает от побочных эффектов. 

Читайте такжеАспирин: больше вреда или пользы?

Ученый Jack Cuzick, который является автором исследования, заявляет, что 75 мг в сутки хватит для предотвращения рака. Состав Cuzick обнаружил в своих наблюдениях то, что в течении 10-и лет, рак кишечника, пищевода и желудка и смертность от них уменьшились из-за приема аспирина. 

Читайте такжеАспирин эффективен в профилактике преэклампсии - эксперты

Ученый Cuzick сообщает: « Есть некоторое количество серьезных побочных эффектов, которые нельзя проигнорировать, однако ежедневный прием аспирина – самое основное, что возможно сделать, для того чтобы понизить возможность возникновения рака». 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter