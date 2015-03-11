Ежедневный прием аспирина может предотвратить развитие рака - исследование

К этим вводам эксперты пришли в последствии серий проверок и исследований, которые показали то, что употребление аспирина уменьшает возможность развития самых опасных видов рака и количество летальных исходов от данного заболевания приблизительно на тридцать процентов, пишет infosmi.net.

Но есть один минус использования аспирина – это внутренние кровотечения и инсульты. Впрочем эксперты полагают, то что основная масса людей выиграет от профилактики, нежели пострадает от побочных эффектов.

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Ученый Jack Cuzick, который является автором исследования, заявляет, что 75 мг в сутки хватит для предотвращения рака. Состав Cuzick обнаружил в своих наблюдениях то, что в течении 10-и лет, рак кишечника, пищевода и желудка и смертность от них уменьшились из-за приема аспирина.

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Ученый Cuzick сообщает: « Есть некоторое количество серьезных побочных эффектов, которые нельзя проигнорировать, однако ежедневный прием аспирина – самое основное, что возможно сделать, для того чтобы понизить возможность возникновения рака».