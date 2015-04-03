О состоянии иммунитета расскажет внешний вид

Причиной тому неблагополучная экологическая обстановка, неполноценное питание, диеты, длительное переохлаждение, применение антибиотиков, курение, злоупотребление алкоголем, пишет med2.ru. Частые стрессы, постоянное недосыпание, физические и умственные перегрузки также приводят к ослаблению защитных сил организма, что незамедлительно сказывается на внешности далеко не лучшим образом:

излишне бледная кожа, синие круги, мешки или отеки под глазами;

тусклые секущиеся волосы;

ломкие и ослабленные ногти;

возможно также появление повышенного потоотделения с тяжелым резким запахом;

плохое состояние зубов и десен;

изменения осанки и походки.

Читайте такжеЛюбовь повышает иммунитет и делает человека успешным

Поможет в этом правильное сбалансированное питание, богатое необходимыми для организма витаминами и микроэлементами, соблюдение режима дня с обязательными 7-8 часами на сон, регулярные физические упражнения и длительные пешие прогулки, умение противостоять стрессам.