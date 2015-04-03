О состоянии иммунитета расскажет внешний вид
Лишь 5% жителей планеты могут похвастать хорошим иммунитетом. У остальных он, к сожалению, ослаблен
Причиной тому неблагополучная экологическая обстановка, неполноценное питание, диеты, длительное переохлаждение, применение антибиотиков, курение, злоупотребление алкоголем, пишет med2.ru. Частые стрессы, постоянное недосыпание, физические и умственные перегрузки также приводят к ослаблению защитных сил организма, что незамедлительно сказывается на внешности далеко не лучшим образом:
излишне бледная кожа, синие круги, мешки или отеки под глазами;
тусклые секущиеся волосы;
ломкие и ослабленные ногти;
возможно также появление повышенного потоотделения с тяжелым резким запахом;
плохое состояние зубов и десен;
изменения осанки и походки.
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Поможет в этом правильное сбалансированное питание, богатое необходимыми для организма витаминами и микроэлементами, соблюдение режима дня с обязательными 7-8 часами на сон, регулярные физические упражнения и длительные пешие прогулки, умение противостоять стрессам.