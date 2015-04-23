Развод может привести к инфаркту

Любое прекращение отношений накладывает отпечаток на партнёров и отражается на их эмоциональном состоянии. Но развод может не только спровоцировать стресс и депрессию, но и приблизить вас к инфаркту, пишет invivio.net.

Для подтверждения своих выводов учёные провели масштабные исследования, в которых участвовали на протяжении 20 лет более 16 тысяч американцев. Когда начали исследование, то им исполнилось 45 лет. В течение последующей жизни некоторым удалось сохранить отношения, а кто-то развёлся и вновь женился. Кому-то оказалось интереснее жить в одиночестве.

Оказалось, что мужчины и женщины одинаково страдают после развода, и эта ситуация на 25% повышает риск возникновения инфаркта. Причём, если мужчины после развода сразу женились, то этот риск сокращался. А вступление женщин в брак после развода никак не влияло на риск развития инфаркта.

Учёные связывают такую ситуацию с тем, что мужчины нуждаются в женской заботе, и поэтому обретя новую жену, успокаиваются и перестают переживать. Тогда как женщины, иногда до конца жизни не могут смириться с прошлым разводом.

Хотя для некоторых женщин развод, наоборот, помогает обратить на себя внимание, отложить семейные заботы и заняться своим здоровьем и внешним видом и дальше наслаждаться жизнью.