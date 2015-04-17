Запахи помогают делиться позитивными эмоциями

Данный феномен называется хемосигнализацией. О его существовании известно давно. Хемосигналы синхронизируют эмоции разных людей. Например, запах тела человека способен передать окружающим его страх или отвращение. Теперь ученые из Университета Утрехта обнаружили, что обоняние улавливает и позитивные эмоции, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Участники исследования смотрели веселые, страшные и нейтральные видеоролики. Специалисты собрали пот добровольцев, поместив им в подмышки мягкие прокладки. Затем прокладки убрали в специальные емкости и попросили участников из другой группы понюхать их в произвольном порядке. В это время исследователи измеряли активность мышц лица добровольцев с помощью электромиографа.

Исследование показало: выражение лица добровольцев, которые нюхали запах пота веселых людей, было более счастливым по сравнению с участниками, нюхавшими запах пота тех, кому показывали страшные или нейтральные видео. Так, судя по всему, не только негативными, но и позитивными эмоциями можно делиться с помощью запахов.