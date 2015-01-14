Дружба между супругами - ключ к счастливому браку

Ученые из Национального бюро экономических исследований в Канаде проанализировали данные нескольких крупных исследований. Они учли то, насколько счастливыми были участники до брака. Оказалось, люди, вступившие в брак, все-таки счастливее, чем одинокие, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Huffington Post.

Исследование показало, что семейные пары счастливы по нескольким причинам. Сначала они наслаждаются так называемой "фазой медового месяца". Первые два года брака, действительно, самые счастливые, но существуют и другие преимущества семейной жизни. Например, семейный союз помогает справляться со стрессом. Со спутником жизни можно обсудить проблемы на работе или разделить заботу о детях и пожилых родственниках. В трудную минуту помощь и поддержка очень важны, и одиноким людям в таких ситуациях часто приходится непросто.

По мнению исследователей, именно партнерство наиболее важно для счастливого брака, а не любовь или страсть. Супруги, которые были лучшими друзьями, оказались наиболее счастливыми. Уровень счастья у таких партнеров был в два раза выше по сравнению с остальными участниками. Однако брак - не единственный пример тесной связи, положительно влияющей на благополучие. Долгосрочные дружеские отношения тоже приносят много радости.

Интересно, что в данном исследовании специалисты изучили и тех, кто был женат, но уже развелся, овдовел или жил отдельно. В любом случае, люди, которые когда-либо вступали в брак, в среднем оказались счастливее одиноких. Партнеры, которые долго жили вместе, были почти так же счастливы, как те, кто состоял в законном браке. Сожительство делало людей на три четверти счастливее. Ученые предполагают, что счастье приносят именно сами отношения, а не их статус. То есть, брак - это способ обрести близкого друга.